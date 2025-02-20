Boeing собрался вернуться в Россию ради титана

Американская компания по производству самолетов Boeing хочет возобновить сотрудничество с РФ ради российского титана. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, сейчас Boeing рассматривает способ, при котором воздушные судна будут отправлять в Россию в два этапа. Сначала компания разрешит поставки российским авиакомпаниям только старых самолетов, а потом снимет вообще все ограничения. Что касается запчастей, их поставки возобновят после отмены санкций.

Взамен она хочет получать доступ к российскому титану.

Лизингодатели уже начали переговоры с российскими компаниями, утверждает собеседник Shot. Пока, по его словам, стороны решают, какие самолеты поставят в Россию первыми. Вероятно, это будут Boeing 737 и широкофюзеляжный Boeing 777.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что западные бренды могут вернуться в Россию уже во втором квартале этого года. По его словам, возвращение будет непростым, потому что многие ниши на рынке заняли отечественные компании.