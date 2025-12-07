Миронов предложил регионам отменить плату за парковки у соцобъектов

Отменить плату за парковку машин для посетителей социальных и спортивных объектов, а также мест отдыха детей предложил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Копия его обращения к властям регионов и муниципалитетов есть в распоряжении 360.ru.

Политик заявил, что реализация инициативы станет лучшим новогодним подарком для россиян.

«Больницы, школы, детские сады, бассейны, спортивные залы должны быть доступны для тех, кто передвигается на автомобиле. Можно сделать ограничения, чтобы в этих местах не парковались все подряд, но для посетителей это должно быть бесплатно», — заявил Миронов.

Он добавил, что выпадающие доходы бюджета можно компенсировать за счет развития малого и среднего бизнеса, а также за счет повышения эффективности государственных расходов.

Миронов добавил, что плату за парковки нужно отменить в местах отдыха детей и на загородных лыжных и беговых трассах, куда жители приезжают для занятий спортом. Любые ограничения — это удар по здоровью нации, отметил политик.

В октябре этого года Минтранс Московской области открыл специальный реестр для регистрации мотоциклов и электромобилей для бесплатного использования платных парковок. В ведомстве уточнили, что срок действия льготы ограничен, но ее можно получить заново в любое время.