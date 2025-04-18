Минтранс запланировал выпустить беспилотные автомобили на дороги к 2027 году

Беспилотные машины могут появиться на российских дорогах общего пользования уже к 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство начало разрабатывать «дорожную карту» по развитию беспилотных автомобилей. документ обсудила рабочая группа, в которую вошли эксперты из Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД России, Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», а также производители — КАМАЗ, Navio и «Яндекс».

Группа поставила перед собой цель создать правила и инфраструктуру для безопасного использования автономного транспорта.

«Нормативная база должна обеспечить безопасность движения, а от качества дорог, оснащения умными датчиками и интеграции с цифровыми платформами зависит успех масштабирования проекта», — подчеркнули в пресс-службе.

В «дорожную карту» специалисты внесли мероприятия, благодаря которым беспилотные автомобили станут привычной частью отечественной транспортной системы.

Ранее председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал, что некоторые трассы скоро смогут принять беспилотные автомобили. По его словам, специалисты скоро дооснастят необходимыми технологиями М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».