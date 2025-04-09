Беспилотные авто смогут ездить по М-1 и М-3 после дооснащения дорог технологиями

Российские трассы М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» смогут принять беспилотные автомобили после дооснащения дорог необходимыми технологиями. Об этом сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова привел ТАСС .

Петушенко отметил, что в настоящее время к вводу беспилотных автомобилей готовы порядка 96% из 5000 километров дорог, находящихся в ведении государственной компании.

«На трассе М-4 „Дон“ у нас уже работают в режиме беспилотника легковые автомобили „Яндекса“. Некоторые трассы, по большому счету, надо дооснастить. Мы будем готовы принять автомобили в режиме беспилотного управления», — сказал он.

В сентябре 2024 года движение грузовиков по трассе М-11 запустили в беспилотном режиме. К перевозкам допустили 67 автомобилей, подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В будущем подобные перевозки организуют на трассе М-12 «Восток»