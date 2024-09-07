Минтранс занялся сокращением временем в пути поездов до Черного моря

Минтранс работает над поручением президента Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Об этом в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме сообщил министр Роман Старовойт.
«Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание», — подчеркнул глава Минтранса.
Весной 2024 года Путин поручил рассмотреть вопрос сокращения времени в дороге от Москвы до черноморских курортов по железной дороге до 16 часов. Сейчас самый быстрый поезд из столицы до Сочи идет около суток.
Ранее глава государства сообщил о сокращении времени в пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Это стало возможным благодаря открытию нового обхода Твери.
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