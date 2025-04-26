Минтранс выступил за ограничение мест парковки электросамокатов

Запрет на парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, пешеходных и велодорожках рассмотрит правительство по предложению Минтранса. В случае одобрения норму пропишут в правилах дорожного движения, сообщило РИА «Новости» .

О подготовке Минтрансом проекта изменений правил для СИМ стало известно из ответа на запрос депутатов Госдумы.

Для парковки и стоянки электросамокатов и других средств передвижения отведут места, обозначенные специальным знаком или линиями дорожной разметки.

Отдельную норму пропишут для парковки арендованных СИМ. После поездки их можно оставлять только в специально отведенных местах, которые определят власти муниципалитетов.

Московские сервисы проката электросамокатов снизили допустимую скорость передвижения по городу до 20 километров в час. Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, арендаторы не смогут разогнаться выше установленного лимита из-за установленных модулей. Они же сбавят скорость ниже 15 километров в час при заезде в медленную зону.