Сервисы проката самокатов в Москве понизили допустимую скорость

Дептранс: в Москве скорость на прокатных самокатах ограничили до 20 км/ч

Сервисы аренды электросамокатов снизили допустимую скорость движения по Москве до 20 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Благодаря встроенным в самокаты Iot-модулям, скорость будет автоматически сбавляться до 20 километров в час ради обеспечения безопасного и комфортного движения.

«В 350 медленных зонах в городе скорость не поднимется выше 5-15 километров в час», — отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в прошлом году ЦОДД и прокатные сервисы провели эксперимент по снижению скорости самокатов в городе.

«Он показал хорошие результаты, поэтому операторы проката решили ввести ограничение до 20 километров в час в Москве повсеместно, а также снизить скорость в других городах», — подчеркнул он.

Ранее обязательное снижение скорости для самокатчиков поддержал автоэксперт Максим Кадаков. Он назвал введение скоростных ограничений и зоны замедления хорошими мерами для снижения числа ДТП.