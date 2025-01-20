Минтранс утвердил скидки на детские авиабилеты

Вступил в силу приказ Минтранса о бесплатном полете для детей до двух лет и со скидкой 50% до 12-летнего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».
Скидка 100% предназначена для детей до двух лет с одним сопровождающим без предоставления места и только на внутренних рейсах. С отдельным местом достанется билет за полцены. На скидку 50% смогут претендовать также пассажиры в возрасте от двух до 12 лет при наличии гражданства России.
На международные перелеты предусмотрена скидка 90%. Ей смогут воспользоваться дети до двух лет. Исключением станут лишь билеты в бизнес-классе и на субсидированные перевозки. Минтранс также запретил авиакомпаниям сажать детей и родителей не на соседние места.
Сэкономить на путешествиях можно в межсезонье. Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сообщил, что в этот период проезд и проживание подешевеет до 40%.
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