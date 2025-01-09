Старовойт заявил, что авиакомпании станут предоставлять скидки 50% для детей

Все российские авиакомпании с 10 января будут предоставлять 50% скидку для детей до 12 лет. Об этом заявил министр транспорта России Роман Старовойт, его процитировала газета «Известия» .

По его словам, уже с 1 января 23 крупнейшие авиакомпании в России, которые перевозят 95% всех пассажиров, стали предоставлять 50% скидку детям по внутренним направлениям в рамках всех тарифов кроме бизнес-класса.

Старовойт отметил, что авиакомпании перевезли за этот период уже 260 тысяч несовершеннолетних, на перелеты до конца января продали более 870 тысяч билетов.

Еще министр транспорта напомнил, что дети до двух лет имеют право на бесплатные перелеты по внутренним маршрутам, также им предоставляют скидку в 90% на международные рейсы.

Ранее стало известно, что с 1 января в России налоговые вычеты для семей с детьми увеличились вдвое. Кроме того, с этого года стандартные вычеты на детей предоставляют налоговые агенты в беззаявительном порядке.