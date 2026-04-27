Минтранс рассказал о работе аэропортов московского региона на фоне непогоды

Столичные аэропорты продолжают работу в условиях снегопада и с начала суток уже обслужили 646 рейсов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта России .

По данным ведомства на 14:00, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский приняли и отправили 646 рейсов, из которых 347 пришлись на вылет и 299 — на прилет. Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировали. Более чем на два часа задержали 10 рейсов.

В Минтрансе отметили, что снегопад и ухудшение погодных условий в ближайшие дни могут вызвать корректировки в расписании полетов. Возможны изменения как по прилетам, так и по вылетам. Не исключили и отдельные отмены рейсов.

Такие меры связаны с необходимостью очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, а также обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями.

