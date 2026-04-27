Спутники Роскосмоса сфотографировали заснеженную Москву

Спутники Роскосмоса запечатлели заснеженную Москву на фоне мощного циклона. Снимки столицы, укрытой снегом в конце апреля, опубликовала госкорпорация в своем телеграм-канале .

На кадрах из космоса видно, как снежный фронт накрыл московский регион. По данным Роскосмоса, зимние пейзажи в разгар весны стали следствием прихода североатлантического циклона, который принес в столицу обильные осадки.

В госкорпорации уточнили, что за ночь в Москве выпало более половины месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Для съемки использовались спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

В ночь на 27 апреля снег прошел в Москве и Подмосковье. Из-за резкого ухудшения погоды в столичном регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, в течение суток местами ожидаются сильное налипание снега на провода и деревья, гололедица и осадки. Порывы западного ветра могут достигать 23 метров в секунду.