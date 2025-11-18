Минтранс раскрыл, от чего зависит распространение летающего такси в России

Массовое распространение летающего такси в России зависит от нормативной базы и готовности регионов вкладываться в сервисы и инфраструктуру. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что начало испытаний летающего такси в Самарской области стало проверкой взаимодействия бизнеса с властью, организационных схем и технологий.

«Насколько реалистично распространение технологии в крупных агломерациях, во многом зависит от трех взаимосвязанных факторов: экономической целесообразности, инфраструктуры и регуляторной среды», — добавили в Минтрансе.

Автоэксперт Андрей Ломанов усомнился в массовом производстве летающих автомобилей. Главными преградами он назвал дороговизну, сложную организацию воздушного движения и высокую энергозатратность. При этом через десятилетия воздушные такси теоретически возможны.