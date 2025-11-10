Автоэксперт Ломанов усомнился в реальности массового производства летающих машин

Китайская компания XPeng представила летающий автомобиль Voyager X2, способный подниматься на высоту до 1000 метров и преодолевать расстояние в 70 километров. Но массовое внедрение сталкивается с серьезными проблемами. Об этом сайту KP.RU рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Первые проекты появились еще в середине XX века, но развитие остановилось из-за высоких затрат и технологических трудностей. Сегодня компании Chery, Honqgi и GAC создают собственные прототипы, демонстрируя успехи и недостатки.

По словам специалиста, главные преграды включают сложную организацию воздушного движения, дороговизну и высокую энергозатратность. Массовое распространение пока невозможно, хотя беспилотные воздушные такси теоретически возможны в перспективе ближайших десятилетий, подчеркнул Ломанов.