Минтранс объявил о частичном возобновлении работы аэропортов юга России

В пятницу, 8 мая, частично возобновилось выполнение рейсов в аэропорты юга России и из них. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

К 16:00 по московскому времени вылетели рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Москвы в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении — из Астрахани в Шереметьево и из Минвод во Внуково.

В ведомстве отметили, что рейсы на юге России сейчас выполняются в ограниченном режиме.

«Авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях», — добавили в Минтрансе.

Пассажиров перед выездом в аэропорт призвали проверять статус рейса через онлайн-табло воздушной гавани. Также при необходимости можно обращаться в контакт-центры авиакомпаний.

Ранее стало известно, что после попадания беспилотников в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону работу приостановили аэропорты 13 городов.