Минтранс назвал условие для возобновления рейсов на Ближний Восток

Решение о возобновлении перелетов российских авиакомпаний на Ближний Восток примут с учетом соблюдения безопасности и рекомендаций МИД России. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Специалисты Минтранса России и Росавиации анализируют ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке», — добавили в ведомстве.

Ограничения на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Израиля и Ирана действуют до 17 апреля, а рекомендации о приостановке продаж билетов в ОАЭ или обратно — до 16 апреля.

Ранее стало известно, что Ирак открыл воздушное пространство и все аэропорты. Небо над страной было закрыто с момента начала конфликта США и Израиля с Ираном.