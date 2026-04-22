Минтранс напомнил правила проезда по Крымскому мосту перед майскими праздниками

Гибридам и электромобилям, а также грузовым машинам и фургонам снаряженной массой более 1,5 тонны по-прежнему запрещается проезжать по Крымскому мосту. Памятку для водителей в преддверии майских праздников опубликовал Минтранс .

Эти машины могут попасть в Крым только по трассе «Новороссия».

Кроме того, водителей призвали быть готовыми к обязательному досмотру. Багаж рекомендовали упаковывать так же, как при путешествии на самолете. При этом ввозить крупную бытовую технику, такую как холодильники или стиральные машины, не запрещается.

Ранее в пресс-службе правительства напомнили, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной, а 1 мая — государственный праздник. После этого россияне работают с 4 по 8 мая, а следующий рабочий день — 12-е.