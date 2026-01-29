Минтранс и Росавиация поддержат инициативы нового владельца Домодедова

Минтранс России и Росавиация окажут поддержку предложениям нового владельца аэропорта Домодедово. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтранс России, Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей», — указали в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что на сегодняшний день у аэропорта имеется крупная задолженность. Ему требуются значительные инвестиции и разработка действенной стратегии развития.

Ранее стало известно, что новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево. Его структура — ООО «Перспектива» — выиграла аукцион за 66,1 миллиарда рублей.