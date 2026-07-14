Минсельхоз разработает альтернативные маршруты из-за ситуации в Азовском море

Минсельхоз исключил дефицит на рынке продуктов из-за ситуации в Азовском море

Сложившаяся в акватории Азовского моря ситуация не скажется на обеспечении продовольствием внутреннего рынка и на экспортных возможностях России. Об этом заявила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что при необходимости поставки продукции перенаправят по другим маршрутам.

«В России достаточно мощностей для перевалки сельхозгрузов, поэтому при необходимости поставки смогут перенаправить в другие регионы», — заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что сейчас вместе с представителями бизнеса и профильными ведомствами разрабатывают альтернативные пути грузопотоков.

Министерство обороны сообщило, что в ночь на вторник, 14 июля, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, а также над российскими регионами 288 украинских беспилотников.