Минпромторг с 2028 года будет поставлять полностью обновленные самолеты Ан-2

В Минпромторге пообещали с 2028 года начать поставки полностью обновленных самолетов Ан-2 с отечественным двигателем ВК-800, заявил вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев журналистам на ВЭФ. Об этом сообщил ТАСС .

По словам Трутнева, ведомство выразило готовность с 2027 года поставлять полностью обновленные Ан-2, но со старым двигателем. Годом позже их уже будут оснащать ВК-800.

Трутнев отметил, что необходимо приложить усилия для создания нового современного отечественного легкого борта, который сможет прийти на смену легендарным «кукурузникам».

В феврале на Уральском заводе гражданской авиации испытали третий летный образец регионального самолета ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800. Модель находится в процессе доработки.