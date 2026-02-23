Новый «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил первый полет

В понедельник, 23 февраля, третий летный образец регионального самолета ЛМС-901 «Байкал» совершил первый испытательный полет. Об этом сообщила пресс-служба Уральского завода гражданской авиации.

Самолет выполнил полет с двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, совершил полный круг над аэродромом и осуществил посадку в штатном режиме.

Всего «Байкал» находился в воздухе 10 минут. Он развивал скорость 190 километров в час и поднимался на высоту 300 метров.

Специалисты УЗГА на третьем летном образце доработали носовую часть кабины экипажа, изменили угол установки крыла и модернизировали основные опоры шасси. Самолет создают для местных воздушных линий, он заменит советский биплан Ан-2 «кукурузник».

После запуска в серийное производство «Байкал» пригодится в медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.