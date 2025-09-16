Россия рискует потерять до 200 тысяч таксистов из-за нового закона

«Ъ»: закон о локализации вынудит уйти с рынка РФ более 200 тысяч таксистов

Из-за закона о локализации свыше 200 тысяч таксистов, работающих на собственных машинах, будут вынуждены уйти с рынка. Об этом заявил «Коммерсант» со ссылкой на заседание Российского союза промышленников и предпринимателей.

По оценкам, это около 20% рынка. В зоне риска окажутся самозанятые, которые не смогут или не захотят приобрести новый отечественный автомобиль.

Кроме того, многим таксопаркам придется закупать или брать в лизинг новые авто, что приведет к большим затратам, увеличению арендных ставок для водителей и, как следствие, росту тарифов для пассажиров.

Исходя из этого, председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова призвала принимать закон о локализации постепенно.

В предварительный список марок попали автомобили Lada, «Москвич», Evolute, Haval, Solaris и Sollers. Закон должен вступить в силу 1 марта следующего года.