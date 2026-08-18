Министр энергетики рассказал о борьбе с очередями на АЗС

Цивилев: власти делают все для обеспечения страны топливом

Власти РФ делают все возможное для бесперебойного снабжения страны топливом. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью информационной службе «Вести» .

Глава ведомства подчеркнул, что работа по обеспечению граждан и экономики топливом ведется на постоянной основе. Отвечая на вопрос о мерах по предотвращению очередей на АЗС, Цивилев заверил, что для этого предпринимаются все необходимые шаги.

«Конечно, мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива», — сказал министр.

Ранее вице-премьер Александр Новак обязал нефтяные компании во взаимодействии с профильными ведомствами усилить контроль за обеспечением регионов горючим.