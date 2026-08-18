Новак поручил усилить контроль за обеспечение регионов топливом

Вице-премьер Александр Новак обязал нефтяные компании во взаимодействии с профильными ведомствами усилить контроль за обеспечением регионов горючим. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

На совещании по внутреннему топливному рынку под председательством вице-премьера обсудили ситуацию в Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях и Республике Мордовия. Новак поручил чиновникам и представителям нефтегазовой отрасли оперативно ликвидировать дисбаланс спроса и предложения и не допускать резких скачков цен на бензин и другие ГСМ.

Он потребовал с особым вниманием отслеживать стоимость горючего для сельхозпроизводителей и розничные цены на АЗС.

В пятницу вице-премьер поручил принять дополнительные меры для обеспечения топливом 11 регионов. Среди них Оренбургская, Липецкая, Тверская и Орловская области, Забайкальский Приморский и Красноярский края.