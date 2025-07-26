Министерствам поручили доработать концепцию цифровой транспортной платформы

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минцифры доработать концепцию Национальной цифровой логистической платформы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин провел стратегическую сессию об опережающем развитии транспортной инфраструктуры. По ее итогам он поручил ведомствам до 15 декабря доработать концепцию цифровой транспортной платформы с учетом необходимости создания решения для сокращения логистических издержек.

По данным пресс-службы, Минтранс актуализирует транспортную стратегию России до 2030 года, уделив особое внимание беспилотным технологиям.

Ранее ведомство опровергло сообщения о возможном запрете электросамокатов в Москве и Санкт-Петербурге. Заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов города не станут отказываться от СИМ, которые повышают мобильность горожан.