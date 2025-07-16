В Минтрансе сообщили, что в Москве и Петербурге не планируют запрещать электросамокаты

Представители власти Москвы и Санкт-Петербурга не планируют запрещать электросамокаты, заявил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов в интервью «Абзацу» .

По его мнению, маловероятно, что столицы последуют примеру Благовещенска, где СИМ полностью запрещены.

Зотов отметил: «Петербург установил определенную плату для сервисов, исходя из количества электросамокатов, деньги идут в городской бюджет, значит, запрещать их не собираются. В Москве всегда за передовые решения и повышение городской мобильности, СИМ — один из инструментов, позволяющих решить данный вопрос, вряд ли столица будет от него отказываться».

Сервисы аренды предпринимают организационные и технические шаги для повышения безопасности использования электросамокатов, и эта практика будет продолжена.

Минтранс выступил с инициативой законопроекта о запрете парковки СИМ на тротуарах и велодорожках, предлагая штрафовать за нарушения, сообщает Зотов.