Миф о влиянии однотипных мелких нарушений на размер штрафов опровергли

Шанс оспорить штраф ГИБДД за неоднократное нарушение одного и того же правила есть, несмотря на расхожее мнение, что накопление одинаковых взысканий его уменьшает. Об этом 360.ru рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он подчеркнул, что на незначительные нарушения — например, разговор по телефону во время движения транспортного средства, — госавтоинспекторы внимание обратят вряд ли. Другое дело, если речь идет о тяжкой статье, в том числе об управлении авто в пьяном виде.

«Сотрудник видит, что у вас 35 штрафов за то, что разговариваете по телефону без hands-free. Да, в теории это может склонить его чашу весов, если он рассматривает вашу жалобу, где вы указываете, что по телефону не разговаривали без hands-free. Но это чистая психология», — объяснил Воропаев.

Подробнее о том, как проверить штрафы ГИБДД и обжаловать их, читайте в нашем материале.