Сервис OneTwoTrip: для отдыха на новогодние праздники россияне чаще выбирают Таиланд и Италию

Чаще всего для отдыха на новогодние праздники российские туристы выбирают Таиланд. На эту азиатскую страну приходится 22,8% от всех броней отелей, рассказал Life со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Следом за Таиландом идут Италия и Франция, на которые приходится 6,7% и 5,8% заказов соответственно. В топ популярных направлений также вошли Белоруссия, ОАЭ, Вьетнам, Индонезия и Китай. Например, количество броней отелей в последней стране выросло на 83%, чем год назад.

В исследовании говорится, что спрос на перелеты особенно вырос в три азиатские страны — Таиланд, Вьетнам и Китай. Также отмечается заметное снижение интереса к Турции.