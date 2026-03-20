Между Мариуполем и Донецком обеспечат железнодорожное сообщение

Профильные службы обеспечат запуск электричек между Мариуполем и Донецком, а также завершат модернизацию пассажирских платформ в Крыму. Об этом заявил глава Министерства транспорта Андрей Никитин, его процитировало РИА «Новости» .

На итоговой коллегии ведомства он отметил, что специалисты продолжают вести работу по возрождению исторических регионов.

«Росжелдор и железные дороги Новороссии обеспечат запуск пригородного сообщения между Мариуполем и Донецком», — добавил глава ведомства.

Во время коллегии он также поручил Ространснадзору и Росавиации обеспечить надлежащую эксплуатацию самолетов до начала серийных поставок отечественной техники.

Ранее Минтранс сообщил о расширении возможности возврата билетов на пригородные поезда. С 1 сентября их можно будет возвратить через мобильные приложения и сайты перевозчиков. Остальные правила не изменятся. Если пассажир вернет билет менее чем за два часа до поездки, ему перечислят только половину от стоимости.