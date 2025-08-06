Между Абхазией и Сочи начала курсировать «Комета»

Из Сочи в Сухум впервые направилось морское пассажирское судно на подводных крыльях «Космонавт Павел Попович». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Тестовый рейс состоялся 6 августа, он занял 2,5 часа. Всего на "Комете" до Абхазии доехали 120 пассажиров.

Директор Азово-Черноморского бассейнового филиала Анны Фоменко рассказала RG.RU, что до этого «Космонавт Павел Попович» курсировал между Сочи и Геленджиком и Новороссийском. По ее словам, новый маршрут будет популярным у туристов и жителей и сократит время в пути между курортными городами.

Этим летом резко увеличился турпоток в Крым. Эксперт Наталья Стамбульникова предположила, что число путешественников выросло на 20-35% из-за «сарафанного радио». По ее словам, туристы активно делились своими впечатлениями, и подтолкнули на поездку на полуостров своих знакомых.

Также на ситуацию сильно повлиял запрет на купание в море на пляжах Анапы из-за крушения танкеров с мазутом.