Общественник Стамбульникова объяснила рост турпотока в Крым «сарафанным радио»

Инфраструктура Крыма справляется с возросшей нагрузкой на туризм, а туристы отдают предпочтение отелям с хорошим рейтингом и удобным сайтом. Об этом рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова в беседе с ИА НСН .

Летом 2025 года число туристов в республике увеличилось на 20-35%. Предполагается, что общее количество посетителей полуострова превысит семь миллионов человек. По словам Стамбульниковой, подобная динамика объясняется несколькими факторами, например положительным эффектом «сарафанного радио».

«Если место отдыха удовлетворяет все потребности человека, срабатывает первый фактор — „сарафанное радио“, это растущая геометрическая прогрессия, которая должна быть по определению», — пояснила общественник.

По ее словам, влияние на ситуацию также оказал запрет на купание в море на пляжах Анапы из-за экологической катастрофы.