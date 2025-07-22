Пассажирам аэропорта Шереметьево начали выдавать матрасы

Сотрудники аэропорта Шереметьево стали выдавать пассажирам матрасы, чтобы сделать пребывание в зоне вылета более комфортным. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Она уточнила, что аэропорт работает в штатном режиме и оказывает всяческое содействие пассажирам в зоне вылета.

«Рейсы на прилет принимаются по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов», — добавили в пресс-службе.

Для пассажиров также организовали круглосуточное информирование, бесплатную питьевую воду, детские зоны и комнаты матери и ребенка и отдельные залы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее в воздушной гавани опровергли публикации о толпах пассажиров в терминалах. По информации пресс-службы, подобные сообщения разместили в Сети ради манипуляций эмоциями аудитории и подписчиков. Представители московской воздушной гавани добавили, что некоторые блогеры публикуют фото из других аэропортов под видом Шереметьево.