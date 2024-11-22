Автоэксперт Хайцеэр: ужесточение правил получения медсправки для водителей нужно из-за возможности покупки документа

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радио Sputnik объяснил, для чего необходимо ужесточать правила получения медицинской справки для водительских прав.

По словам эксперта, данная инициатива направлена на борьбу с продажей медсправок, это означает, что сейчас за руль может сесть любой неадекватный или нездоровый водитель.

«То есть, риски весьма велики, поэтому эту историю, конечно, надо прекратить. Это же, по сути, коррупция и подлог документов», — пояснил автоэксперт.

Собеседник издания считает, что усиление наказаний для водителей не требуется, а вот работа в направлении медсправок нужна. На взгляд Хайцеэра, необходимо создать единую по стране базу данных людей, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах.