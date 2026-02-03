МЧС развернуло 12 пунктов обогрева на трассах Ростовской области

Спасатели продолжают помогать водителям в сильный снегопад в Ростовской области. На трассе М-4 «Дон» и других региональных трассах развернули 12 мобильных пунктов обогрева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«Ночью помощь водителям большегрузов потребовалась в Аксайском районе. С помощью тягачей МЧС их поднимали на затяжных подъемах», — отметили в ведомстве.

В 15 муниципалитетах дежурят пять оперативных групп пожарно-спасательных подразделений.

Синоптики предупреждают: метель, гололед и мокрый снег продлятся до конца дня. МЧС России призывает водителей быть внимательными на дорогах и не превышать скорость.

В середине января сильные морозы начались на Южном Урале. Температура опускалась до -40 градусов. Для помощи водителям МЧС развернуло пункты обогрева на федеральных трассах в Челябинской области.

В мобильных пунктах обогрева есть все необходимое: горячий чай, зарядка для автомобилей и телефонов, аптечка с медикаментами для первой помощи.