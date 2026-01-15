МЧС развернуло пункты обогрева на федеральных трассах в Челябинской области
На Южный Урал пришли сильные морозы. По прогнозам, температура может опуститься до -40°С. Чтобы помочь людям на федеральных трассах, начали дежурить два мобильных пункта обогрева от Миасского и Каслинского пожарно-спасательных гарнизонов, а также три подвижных пункта от Златоустовского, Троицкого и Копейского гарнизонов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В мобильных пунктах обогрева есть все необходимое: горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и мобильных телефонов, а также аптечка со средствами для оказания первой помощи», — отметили в ведомстве.
Многодетная семья, ехавшая в Самару, остановилась, чтобы согреться и выпить горячего чая, когда в их машине перестала работать печка. Водителю из Ростовской области, чья машина сломалась в пути, тоже потребовалась помощь. Спасатели помогли ему найти ближайший автосервис и место для ночлега.
Подразделения МЧС по Челябинской области продолжают дежурить на федеральных трассах региона. Сейчас ситуация стабильная. Спасатели советуют жителям и гостям Южного Урала пересмотреть планы из-за плохой погоды и, если возможно, отложить дальние поездки.
Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин пояснил, что запуск двигателя после мороза не требует особых усилий, если аккумулятор исправен, а автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Как отметил специалист, современные автомобили хорошо переносят длительный простой, и дополнительные манипуляции после морозов обычно не нужны. Главная проблема при запуске — разряженный аккумулятор.