Мантуров объявил о запуске всех оставшихся иностранных автозаводов до лета

Все автомобильные площадки в России, оставленные иностранными владельцами, запустят до конца лета следующего года. Такое заявление сделал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «России-24».

«Запуск тех площадок, которые последние два года адаптировались после ухода иностранных брендов, — 80% площадок уже запустили свои линейки, и до лета следующего года будут запущены все площадки», — сказал он.

Мантуров отметил, что у всех уже есть российские и дружественные инвесторы. Первый вице-премьер добавил, что партнеры активно участвуют в реализации государственной политики по развитию и совместной разработке универсальных платформ. Они используют унифицированную компонентную базу, отдавая предпочтение российским производителям автокомпонентов.

Мантуров заявил, что власти ожидают роста автомобильного рынка РФ до 2,5 миллиона машин к 2030 году. По его словам, по итогам 2025 года продажи новых автомобилей всех классов в России упадут на 19%, до примерно 1,45 миллиона единиц. При этом рынок легковых автомобилей сократится на 16%, до 1,27 миллиона, отметил он.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления об отсрочке утилизационного сбора для крупнейших автопроизводителей и производителей прицепов в России. Ведомство предлагает перенести сроки оплаты за четвертый квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года на декабрь 2026 года.