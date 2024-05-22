Возрожденная из пепла. Сможет ли новая «Волга» завоевать любовь россиян?
Новую «Волгу» с китайским рулем презентовали в России
В России презентовали возрожденную Volga. Новые машины мало походят на советскую легенду, однако фирменный логотип ГАЗ остался. Какую линейку получила Volga, насколько это авто отечественного производства и смогут ли россияне полюбить ее — в материале 360.ru.
Не первая попытка
Это уже второе перерождение известного автобренда. По данным «Газета.ru», первое произошло в 2008 году. Автомобиль иностранного происхождения назвали Volga Siber.
Аналогичную машину сняли с конвейера в США. Модель носила название Chrysler Sebring. В итоге российский запуск оказался провальным, и американскую Volga» убрали с производства через год после выхода.
На старые рельсы, или Что нового
В России сохраняется тренд на возрождение отечественных брендов. Публика еще не отошла от нового «Москвича», как уже готова линейка обновленной «Волги». На днях ее презентовали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, где находится производство.
Выпуск машин начнется в 2024 году, а их массовая продажа — в следующем. В проект вложат 60 миллиардов рублей.
Перерождение или китайский аналог?
Первым в продаже появится седан класса D под названием Volga C40. Модель идентична китайскому Changan Raeton Plus.
После седана российские водители смогут пересесть на кроссовер K30, похожий на Oshan X5 Plus. Еще один кроссовер, но уже среднеразмерный, — K40. Он сильно напоминает китайский Changan Uni-Z.
Все автомобили оснащены турбомоторами мощностью 188 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
Сможет ли новая Volga превзойти советскую
Автоэксперта Константин Лигачев напомнил в разговоре с 360.ru, что советскую «Волгу» любили за понятное строение, как и «Жигули». Она выигрывала за счет комфорта.
«Волга» была большая, мягкая и прикольная.
Константин Лигачев
По мнению эксперта, пока непонятно, будет ли Volga так же популярна, как советская, поскольку это не целиком российская разработка. Все зависит и от того, по какой цене начнут продавать машины: если новая «Волга» станет дешевле своего китайского аналога, она заинтересует покупателей.
«Производство хотят максимально локализовать, но пока взяли что-то одно от советского авто — этого мало. Вспомним тот же комментарий Михаила Мишустина по поводу китайского руля. Премьер-министр дал понять, что нужно делать авто из отечественных комплектующих. Когда произойдет локализация, упадет и стоимость», — объяснил Лигачев.
У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы.
Михаил Мишустин
В ответ представители бренда заверили, что планируется максимальная локализация. Производители также указали, что будут и другие модификации, которые еще не презентовали. По этой причине об успехе или провале запуска рано говорить, считает автоэксперт.
«Запустили сейчас, чтобы выполнить все поручения президента как можно быстрее», — подытожил Лигачев.