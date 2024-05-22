Возрожденная из пепла. Сможет ли новая «Волга» завоевать любовь россиян?

В России презентовали возрожденную Volga. Новые машины мало походят на советскую легенду, однако фирменный логотип ГАЗ остался. Какую линейку получила Volga, насколько это авто отечественного производства и смогут ли россияне полюбить ее — в материале 360.ru.

Не первая попытка

Это уже второе перерождение известного автобренда. По данным «Газета.ru», первое произошло в 2008 году. Автомобиль иностранного происхождения назвали Volga Siber.

Аналогичную машину сняли с конвейера в США. Модель носила название Chrysler Sebring. В итоге российский запуск оказался провальным, и американскую Volga» убрали с производства через год после выхода.

На старые рельсы, или Что нового

В России сохраняется тренд на возрождение отечественных брендов. Публика еще не отошла от нового «Москвича», как уже готова линейка обновленной «Волги». На днях ее презентовали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, где находится производство.