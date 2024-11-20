Макет реконструкции Сухумского аэропорта показали в Москве

Посол Квициния: аэропорт Сухума введут в эксплуатацию к лету 2025 года

В Москве на выставке «Транспорт России» показали макет реконструкции международного аэропорта Сухума имени Владислава Ардзинбы, который планируют ввести в эксплуатацию летом 2025 года. Об этом заявил ТАСС посол Абхазии в России Алхас Квициния.

«Для нас запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием, считаю это большой заслугой прежнего руководства республики. Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии, особенно восточной части страны», — заявил дипломат.

По его словам, открытие аэропорта позволит туристам без проблем прилетать в Абхазию и улетать, так как во время курортного сезона на переходе через границу по реке Псоу часто бывают большие очереди.

Квициния добавил, что здание аэропорта вписали в окружающую природу, задействовав даже пляж. Последним смогут воспользоваться и туристы.

Реконструкцией аэропорта занимается российская компания «Инфраструктурное развитие». Сама авиагавань находится в 18 км от столицы Абхазии.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал реконструкцию аэропорта и расширение федеральной трассы М-8 «Холмогоры» до четырех полос.