Глава Вологодской области Филимонов анонсировал реконструкцию аэропорта

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с министром транспорта Романом Старовойтом и обсудил вопросы, свяанные с реконструкцией аэропорта и улучшением автомобильных дорог. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

Он рассказал, что в числе планов — расширить федеральную трассу М-8 «Холмогоры» до четырех полос. Это планируют сделать на участке между Вологдой и Ярославлем. Кроме того, рассматривают и возможность развития основных туристических направлений области и привлечение новых инвесторов.

Говорилось и о необходимости начать проект по строительству малого транспортного кольца в Вологде, а также о планах по обновлению подвижного состава и улучшению городской транспортной инфраструктуры в Череповце.