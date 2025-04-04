На всем протяжении первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будет доступен высокоскоростной интернет. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

«На всем пути между Москвой и Санкт-Петербургом пассажиров будет сопровождать высокоскоростной интернет, поэтому обсудили диапазоны и количество вышек связи», — рассказали в министерстве.

Там также добавили, что сейчас специалисты продолжают разрабатывать проектную документацию ВМС. Уже завершаются работы над участком Высоково — Крюково.

Ранее заявил заместитель главы ФАС Геннадий Магазинов оценил стоимость проезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Он назвал стоимость билетов в девять тысяч рублей конкурентной.