Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару

Фото: РИА «Новости»

Самолеты, летящие в Казань из Москвы и Сочи, перенаправляют на запасной аэродром в Самару из-за временных ограничений, введенных в международном аэропорту «Казань». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотрудники авиакомпаний и представители аэропорта работают с пассажирами в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В сообщении пресс-служба уточнила, что воздушная гавань закрыта с 07:00 28 августа на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения.

Ранее в аэропорту Астаны объявили тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе. Самолет, летевший из Токио в Цюрих, экстренно приземлился в столице Казахстана из-за больного пассажира. Неудачная посадка привела к тому, что самолет выехал за пределы ВПП. В результате ЧП задержали несколько внутренних рейсов.

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