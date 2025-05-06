Летевшие из Египта россияне оказались заперты в самолете на 10 часов

Российские туристы, летевшие из Египта в Москву рейсом Nesma Airlines, уже больше 10 часов сидят в самолете, им не предоставляют питание и воду. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Воздушное судно вылетело из Хургады около 22:00 по московскому времени. Самолет следовал в российскую столицу, однако из-за введенного плана «Ковер» совершил посадку в Санкт-Петербурге в три ночи.

С того момента пассажиры ждут дальнейшего вылета. Авиакомпания объясняет задержку атакой беспилотников, хотя московские аэропорты возобновили работу два часа назад.

По словам туристов, на самом деле на протяжении 10 часов Nesma Airlines не могла договориться о дозаправке судна. При этом питания и воды пассажирам не предоставили.

Ранее стало известно, что самолет с россиянами, летевший из Египта в Калининград, задержали в Польше. Лайнеру не предоставляли топливо после экстренной посадки в Познани.