Летчиков-испытателей Superjet с российскими двигателями встретили аплодисментами

Бортовой оператор, а также летчики-испытатели, пилотировавшие самолет Superjet с импортозамещенными двигателями ПД-8, спустились по трапу под аплодисменты. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Исключительно аплодисментов заслуживают летчики-испытатели Дмитрий Деменев и Игорь Гревцев, бортовой оператор Максим Грюканов — работники компании „Яковлев“, а в их лице все гражданское самолето- и двигателестроение России», — написал он.

Первый полет опытного образца лайнера состоялся в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. Superjet находился в воздухе порядка 40 минут. Он поднялся на высоту до трех тысяч метров и разогнался до 500 километров в час.

Во время полета специалисты оценили газодинамическую устойчивость отечественных двигателей на постоянных и переменных режимах. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что корпорации удалось реализовать проект самолета с российским «сердцем» в очень сжатые сроки.