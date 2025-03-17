Летчиков-испытателей Superjet с российскими двигателями встретили аплодисментами

Бортовой оператор, а также летчики-испытатели, пилотировавшие самолет Superjet с импортозамещенными двигателями ПД-8, спустились по трапу под аплодисменты. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Исключительно аплодисментов заслуживают летчики-испытатели Дмитрий Деменев и Игорь Гревцев, бортовой оператор Максим Грюканов — работники компании „Яковлев“, а в их лице все гражданское самолето- и двигателестроение России», — написал он.
Первый полет опытного образца лайнера состоялся в Комсомольске-на-Амуре 17 марта. Superjet находился в воздухе порядка 40 минут. Он поднялся на высоту до трех тысяч метров и разогнался до 500 километров в час.
Во время полета специалисты оценили газодинамическую устойчивость отечественных двигателей на постоянных и переменных режимах. Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что корпорации удалось реализовать проект самолета с российским «сердцем» в очень сжатые сроки.
Южная Корея решила отправлять на штурм подземных бункеров Ким Чен Ына робособак
На Урале мужчина перепутал полицейских с мошенниками и устроил драку
Человек упал на пути на «Белорусской». ЧП затормозило поезда на зеленой ветке
Журналист Санчез назвал основные черты русских
Статистика заболеваемости растет. Как защититься от ОРВИ и гриппа
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте