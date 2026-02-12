Лед на Москве‑реке парализовал работу нескольких причалов

Сложная ледовая обстановка в акватории Москвы‑реки нарушила график движения регулярного речного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Электросуда на первом и втором регулярных маршрутах следуют с увеличенными интервалами. Временно закрыли причалы «Трехгорный», «Затон Новинки», «Южный речной вокзал», «Московская верфь» и «Нагатинский затон».

В Дептрансе уточнили, что ледокольные службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить проход судов по маршрутам. Когда именно восстановят штатное расписание и возобновят работу закрытых причалов, в ведомстве не уточнили.

Речной электротранспорт запустили в Москве в 2023 году. Это первый в мире круглогодичный флот полностью электрических пассажирских судов.

Ранее сотрудники противопожарно-спасательной службы измерили толщину льда на водоемах столичного региона и напомнили рыбакам о мерах безопасности.