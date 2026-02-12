Спасатели провели инструктаж для рыбаков в Московской области

В первый день нового года работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия на водоемах Московской области. Они стремились предотвратить несчастные случаи на льду в зимний период.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин сообщил, что сотрудники противопожарно-спасательной службы измерили толщину льда на водоемах региона. Они также рассказали рыболовам о методах самоспасения и способах оказания помощи человеку, провалившемуся под лед.

«Большинство рек и озер Подмосковья уже сковал лед. Его толщина везде разная и зависит от нескольких факторов. На озерах и небольших прудах лед крепче, а на реках ледовое покрытие нарастает гораздо медленнее из-за течения», — отметил Игорь Сорокин.

Спасатели напомнили рыбакам о необходимости соблюдать меры безопасности при выходе на лед водоема. Они рекомендовали любителям подледной рыбалки иметь при себе спасательный жилет, прочную веревку и «спасалки» — два штыря, соединенные между собой шнуром, которые могут оказаться жизненно важными в экстренной ситуации.