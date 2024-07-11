«Лазейки всегда найдутся». Россиян заверили, что дефицита китайских машин не будет

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин заявил, что отечественный рынок может лишиться автомобилей и комплектующих из Китая. Якобы поставки могут прекратиться по причине блокировки расчетов с китайскими банками. Последние отказываются работать с россиянами из-за риска вторичных санкций США. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал 360.ru, как обстоят дела на самом деле.

«Проблем с привозом китайских автомобилей нет. Рынок и так перенасыщен. У официальных и неофициальных дилеров много машин на складах», — рассказал собеседник 360.ru.

Что касается автозапчастей, то, по словам Кисенкова, здесь наблюдается некий дефицит. Связан он с тем, что у нас пока не сформирован до конца рынок комплектующих, необходимых в большом количестве.

«Большинство запчастей везут под заказ. Если они популярные, то проблем нет, а вот с редкими экземплярами могут возникнуть сложности, но они не фатальны. Все-таки мы научились жить в условиях санкций. К тому же сейчас китайские производства переносятся в Россию. Лазейки всегда найдутся», — обнадежил он.

В конце собеседник 360.ru добавил, что в ближайшем будущем китайские автомобили подорожают минимум на 20%.

В то же время сейчас в России наблюдается дефицит машин с пробегом. Связано это с тем, что владельцы корейских и японских автомобилей не хотят их продавать и пересаживаться на китайские машины.