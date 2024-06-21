Автоэксперт Титов заявил, что в России наблюдается нехватка автомобилей с пробегом

В России сейчас наблюдается недостаток автомобилей с пробегом. Об этом сайту infox.ru рассказал вице-президент компании «Авилона» Роман Титов.

По его словам, те, кто привык ездить на корейских и японских авто, не готовы пересаживаться на китайские машины. Последние все еще вызывают у водителей недоверие.

Тем временем ездить на чем-то нужно, поэтому автомобилисты отказываются от идеи продавать свои машины, возраст которых достигает семи и более лет. Эти факторы влияют на снижение количества предложений в сегменте с пробегом.