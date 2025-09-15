Lada выиграет, если изменит к себе отношение: к чему приведет корректировка утильсбора

«Законодатели исходят из того, что 150-160 лошадиных сил — это своеобразный порог базового автомобиля. То есть когда автомобиль покупается не для роскоши, не для показания статуса, не для выделения самого себя в потоке, а для простого передвижения», — заявил он.

Автоэксперт напомнил, что такая мера должна привести к росту производства автомобилей в самой России. При этом часть производителей уйдет из страны, поскольку и без того невысокий спрос на их продукцию станет еще ниже. Вырастут ли цены, Ладушкин ответить затруднился.

«Здесь все зависит от того, насколько будет перенасыщен рынок. Если у нас будет наблюдаться дефицит на такие автомобили, то, конечно, цены поползут вверх, но сейчас это очень обширный сегмент. Конкуренция там действительно очень большая, и во многом ее создает АвтоВАЗ. <… > Кто-то захочет цены задрать, а кто-то оставит в том состоянии, в котором есть. И вторые выиграют у покупателя за счет собственной цены», — рассказал собеседник 360.ru.

При этом автоэксперт заявил о необходимости преодолеть психологический барьер перед автомобилями Lada, у которых из-за качества производства в 1990-е сложилась не лучшая репутация. Однако для этого, подчеркнул он, придется потрудиться и самому производителю.

В июне министр промышленности и торговли Антон Алиханов предсказывал, что такими мерами удастся дополнительно привлечь от 40 до 60 миллиардов рублей.