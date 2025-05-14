Lada Granta оказалась локализована менее, чем наполовину

На форуме IMAF в Экспоцентре аналитик НАМИ заявил, что уровень локализации Lada Granta не превышает 50%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам эксперта, самый высокий показатель локализации именно у этой отечественной модели, и он составляет всего 45,7%. У других российских автомобилей этот уровень еще ниже.

Эти данные противоречат заявлению главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который в начале апреля на форуме «Просто капитал» заявил, что средний уровень локализации производства автомобилей Lada достиг 90%.

Также авторы поста отметили, что на сентябрь 2015 года локализация автомобилей Lada составляла 53%, что на 7,3% больше, чем на сегодняшний день.

Ранее Госдума приняла законопроект, по которому с 1 марта следующего года все новые автомобили такси должны быть российского производства. При этом иностранные автомобили, внесенные ранее в реестр, смогут возить пассажиров, пока не истечет их срок эксплуатации.