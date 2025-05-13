Госдума приняла законопроект об уровне локализации автомобилей такси

Госдума приняла законопроект, по которому с 1 марта следующего года все новые автомобили такси должны быть российского производства. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

При этом автомобили, внесенные в реестр, смогут возить пассажиров, пока не истечет их срок эксплуатации — при условии, что их владельцы своевременно проходят техосмотр. Также отсрочку на переход на отечественные авто ввели для Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил внимательно следить за соблюдением прав таксистов в малых городах, которые работают на личных автомобилях.

«Никого не бросим, плечо подставим, но страна должна развиваться», — подчеркнул он.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников рассказал, почему такой законопроект обрушит рынок перевозок как минимум на Дальнем Востоке.