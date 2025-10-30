«Кто это будет доказывать?» Идею отменять штрафы из-за ям на дорогах назвали сомнительной

Автоэксперт Золотов: водитель не нарушит ПДД, если объедет яму, а не будет гнать

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением не штрафовать водителей, если нарушение произошло из-за ямы на дороге. Однако идея вызывает сомнения, сообщил «Москве 24» автоэксперт Дмитрий Золотов.

Камеры автоматической фиксации теперь могут штрафовать за пересечение стоп-линии, сплошной разметки и выезд на встречную полосу. Однако некоторые водители вынуждены объезжать ямы, что приводит к нарушениям, отмечают парламентарии.

Золотов считает, что проблема требует индивидуального подхода, так как камеры не фиксируют ямы на дорогах.

«Кто это будет доказывать? Камера не видит ямы. Сегодня яма есть, а завтра ее нет», — сказал он.

Эксперт отметил: если водитель медленно объезжает препятствие, не превышая скорость, то вполне реально не нарушить ПДД.

